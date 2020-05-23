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В Минске в одной семье коронавирус обнаружили у 11 человек

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  • 23.05.2020, 9:15
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В Минске в одной семье коронавирус обнаружили у 11 человек

Последний месяц 54-летняя минчанка называет «кошмарным сном».

В Минске в одной семье коронавирус обнаружили у 11 человек, пишет sb.by.

54-летняя Светлана Минкевич, которая работает медсестрой, в апреле попала на лечение в свою же 6-ю больницу. COVID-19 обнаружили у ее 55-летнего мужа, водителя троллейбуса Александра, беременной дочери, зятя, сына, невестки и ее родителей, внуков. Последний месяц женщина называет «кошмарным сном».

Минкевич до сих пор не знает, где заразилась. Она была в тяжелом состоянии, а помогла ей и мужу донорская плазма.


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