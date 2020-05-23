В Израиле успешно испытали новый метод лечения COVID-19 4 23.05.2020, 9:28

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Врачи считают, что он более эффективен, чем отправка пациентов на аппараты ИВЛ.

Медики, занимающиеся лечением тяжелых случаев COVID-19, в основном сосредотачивают свои усилия на поддержании жизни пациентов до тех пор, пока защитные силы организма не дадут им возможность дышать самостоятельно, пишет detaly.co.il.

Острый респираторный дистресс-синдром, известный как ОРДС, представляет собой опасное для жизни состояние, при котором в легкие попадает жидкость. Этот синдром, распространенный у пациентов, зараженных коронавирусом, особенно пожилых, может привести к дыхательной недостаточности и смерти.

Применение аппарата искусственной вентиляции легких является основным доступным методом лечения пациентов с ОРДС. Предполагается, что механическая поддержка, которую оказывает легким аппарат, позволит больным выжить. Но, по крайней мере, в 50 процентах случаев - а по некоторым оценкам, до 70 процентов – аппарат ИВЛ не спасает пациентов, страдающих COVID-19.

Четыре года назад профессор Жозуэ Шнитман и его коллеги из хайфского Техниона начали разработку лечения состояния, подобного ОРДС, которое может возникать у недоношенных детей, в незрелых легких которых отсутствует легочное поверхностно-активное вещество - жидкость, покрывающая поверхность легочных альвеол.

«Уже 30 лет назад было известно, что инъекция жидкого сурфактанта непосредственно в легкие новорожденных в значительной степени помогает им нормально функционировать», - говорит Шнитман. Он добавил, что в 98 процентах случаев этот метод помог спасти младенцам жизнь.

Проблема заключается в том, что в случае лечения взрослых пациентов метод доставки лекарственного вещества в легкие был крайне неэффективен ввиду размеров последних. В больших легких взрослых вливаемая по каплям жидкость распределяется неравномерно, в результате чего одни области легких оказываются затопленными, в то время как в другие лекарство не поступает.

В лаборатории Шнитмана в настоящий момент разрабатывается простое решение: превратить жидкое поверхностно-активное вещество в пену. «Пена имеет больший объем, чем жидкость», объясняет ученый, «и меньше подвержена влиянию силы тяжести, поэтому она может равномерно распространяться в легких и способствовать восстановления и правильного функционирования эпителиальных клеток», - говорит он.

Методика, получившая название «жидко-пенная терапия» (LIFT), была успешно протестирована на крысах, которые за 15-30 минут вернулись к здоровому состоянию - без каких-либо нежелательных побочных явлений. Поскольку у крысы легкие слишком малы, чтобы на их примере можно было судить об улучшении распределения лекарства в легких, ученые провели эксперименты ex vivo (то есть вне организма) на легких свиньи, близких по размеру к легким взрослых людей. Так было подтверждено, что применение методики LIFT ведет к более равномерному распространению лекарственного вещества по сравнению с его введением в жидкой форме.

В мае месяце лаборатория планирует начать доклинические испытания на свиньях. В случае, если они окажутся удачными, Шнитман приступит этой осенью к первым клиническим испытаниям на людях, и тем самым ускорит разработку методики лечения.

«Если методика себя оправдает, ее также можно будет использовать для введения непосредственно в легкие лекарств и не только, например, стволовых клеток, которые могут способствовать восстановлению поврежденных легких», - говорит он. Исследование получает поддержку со стороны Евросоюза и израильского министерства науки, технологии и изучения космоса.