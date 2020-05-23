В кубышке — звенящая пустота 4 23.05.2020, 9:35

3,554

Белорусские предприятия теряют оборотные деньги.

Больше трети главных предприятий Беларуси имеют дырявые карманы. У них нет свободных денег для развития, а только миллиардные долги перед кредиторами. Раз в квартал власти подсчитывают, сколько собственных оборотных средств осталось у крупных и средних предприятий страны. В последнее время эта статистика отнюдь не радует, пишут banki24.by.

Собственные оборотные средства — это ресурсы, которые необходимы предприятию для нормального существования в течение года. Если количество оборотки у компании ниже норматива или ее вообще нет, своя оборотка замещается кредитами и займами. В таком замещении собственных денег заемными нет ничего страшного, если замещение не становится хроническим.

Однако именно такой характер дефицит оборотки обрел у многих модернизированных предприятий. Теперь они просто не могут существовать без постоянных финансовых инъекций от спонсоров.

К 1 апреля 28,4% крупных и средних предприятий Беларуси не имели собственных оборотных средств и еще 9,5% испытывали дефицит оборотки (объем оборотных ресурсов был ниже норматива).

Значит почти 38% главных компаний страны в той или иной мере фиксировали проблемы с оборотным капиталом и были зависимы от кредиторов. Самое тяжелое положение отмечалось в Минской области. Там у 36,6% компаний отсутствовала собственная оборотка, а 10,7% фирм имели ресурсы ниже норматива.

В Минске положение с обороткой было следующим: 24,5% не имели ее и 9,2% испытывали дефицит.

В областях соответствующие проценты уязвимых компаний выглядели так: Брестская — 22% и 11,2%, Витебская — 27,8% и 7,3%, Гомельская — 26,9% и 9%, Гродненская — 27,1% и 9,2%, Могилевская — 36,2% и 9,5%.

Структура предприятий без оборотки и с ее дефицитом по видам деятельности была такова: сельское хозяйство — 24,4% и 10,1%, промышленность — 29,3% и 10,5%, строительство — 29,6% и 10%, оптовая торговля — 21,3% и 14,2%, розничная торговля — 48,7% и 11,8%, транспорт — 30,4% и 9,9%, гостиницы и рестораны (HoReCa) — 35,3% и 6%, операции с недвижимым имуществом — 39% и 4,9%. Оборотка предприятий крайне неравномерно распределена по стране.

На 1 апреля из 19,777 млрд BYN собственных оборотных средств 13,303 млрд BYN принадлежали предприятиям Минска. В столице зарегистрированы головные офисы крупнейших частных и государственных компаний, в город стекаются деньги из регионов.

Лидирующие позиции среди областей имела Минская — 3,850 млрд BYN оборотных средств. Но это не заслуга местных властей, а стечение благоприятных обстоятельств. В Солигорском районе работает богатый Беларуськалий, а торговые компании из ближнего заМКАДья ориентированы на столицу.

Около 2,670 млрд BYN собственной оборотки имели предприятия Брестской области. Эта область меньше всех подверглась комплексной модернизации госкомпаний и сейчас выплачивает кредиторам наименьшие деньги. Предприятия Гродненской области на 1 апреля накопили 1,659 млрд BYN оборотных ресурсов, Витебской — всего 23,4 млн BYN. А компании из Гомельской и Могилевской областей и вовсе упали ниже нуля: на отчетную дату собственная оборотка там составила минус 1,603 млрд BYN и минус 125 млн BYN соответственно.

Самая негативная динамика по оборотным средствам наблюдается на Гомельщине. Еще на 1 января минус по оборотке в этом регионе был равен 440,7 млн BYN, а не 1,603 млрд BYN. Исходя из отраслевых данных и отчетности предприятий за 1 квартал вся просадка Гомельской области объясняется ухудшением положения на жлобинском БМЗ.

К 1 апреля недостаток собственной оборотки у компании мог достигнуть 3 млрд BYN. В отраслевом разрезе крупнейшие дефициты оборотки на 1 апреля фиксировались по деревообработке и у бумажников (минус 1,408 млрд BYN), по нефтепереработке (минус 1,842 млрд BYN), по металлургии (минус 2,296 млрд BYN), у производителей неметаллических минеральных продуктов (минус 722,9 млн BYN), по гостиницам и ресторанам (минус 783,7 млн BYN).

Недостаток оборотных ресурсов у бумажников и в металлургии негативно влиял на результаты Гомельской области, в нефтепереработке — на работу предприятий Витебской области, у производителей неметаллических продуктов — на показатели в Могилевской области, в сфере HoReCa — на деятельность компаний Минска.