Ученые выяснили, сможет ли человек пить марсианскую воду 1 23.05.2020, 10:19

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Исследователи смоделировали «рассол» из залежей льда на Красной планете.

Марсианская вода, образуемая изо льда и атмосферного пара, не пригодна для живых существ, так как солевой раствор Красной планеты может существовать в стабильном состоянии всего несколько часов в течение земного года.

Ученые смоделировали этот «рассол» в современных условиях и пришли к выводу, что Марс не подходит для обитания человека или известных нам других организмов. Результаты исследования опубликованы в Nature Astronomy (перевод - unian.net.

На современном Марсе при средней температуре в 40 градусов вода есть только в залежах льда и небольшом количестве пара в атмосфере. Так как давление там в 160 раз меньше земного, то вода сразу переходит в газообразное состояние. Но она может перейти и в жидкое — за счет растворенных в ней солей.

Пять лет назад ученые обнаружили на планете темные полосы, решив, что, возможно, это сезонные потоки, имеющие соли хлорной кислоты. Но, как позже выяснилось, это были потоки песка.

Тем не менее, открытие стало поводом для исследования, как соленая вода будет вести себя на поверхности Марса.

Эдгар Ривера-Валентин из Лунного и планетарного института в Хьюстоне совместно с коллегами с помощью компьютерного моделирования совместил информацию о погодных условиях, измерения космических аппаратов и данные лабораторных экспериментов с солями, которые встречаются на Красной планете.

Оказалось, что марсианский соляной раствор может встречаться на 40 процентах поверхности планеты, но в стабильном состоянии будет существовать лишь сезонно, причем, всего 0,04 процента года (это около шести часов). А его температура будет примерно минус 48 градусов Цельсия, что почти в два раза ниже допускаемого значения для жизни на Земле.

Значит, известные нам живые организмы не смогут существовать в подобной среде. Кстати, по мнению ученых, в древности климат Марса был более благоприятен для жизни. Около четырех миллиардов лет назад там могли обитать литотрофы — микроорганизмы, использующие энергию неорганических соединений.