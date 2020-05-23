закрыть
23 мая 2020, суббота, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вспышка COVID-19 поразила колонию в Бобруйске

  • 23.05.2020, 10:26
  • 2,055
Вспышка COVID-19 поразила колонию в Бобруйске

Часть больных отправили в Могилев.

В исправительном учреждении открытого типа № 15 в Бобруйске есть заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Информацию изданию подтвердила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По данным «Радыё Свабода», у отбывающих наказание взяли мазки и кровь на анализ. 17 человек были отправлены в больницу в Могилев, часть людей изолировали.

Напомним, 5 мая глава МВД Юрий Караев заявил, что в системе органов внутренних дел около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них находятся на ИВЛ.


популярное за неделю

Мнение

Ковровые бомбардировки
Ковровые бомбардировки Ирина Халип
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников