Вспышка COVID-19 поразила колонию в Бобруйске 23.05.2020, 10:26

2,055

Часть больных отправили в Могилев.

В исправительном учреждении открытого типа № 15 в Бобруйске есть заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Информацию изданию подтвердила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По данным «Радыё Свабода», у отбывающих наказание взяли мазки и кровь на анализ. 17 человек были отправлены в больницу в Могилев, часть людей изолировали.

Напомним, 5 мая глава МВД Юрий Караев заявил, что в системе органов внутренних дел около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них находятся на ИВЛ.