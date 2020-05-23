Вспышка COVID-19 поразила колонию в Бобруйске
- 23.05.2020, 10:26
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Часть больных отправили в Могилев.
В исправительном учреждении открытого типа № 15 в Бобруйске есть заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает «Радыё Свабода».
Информацию изданию подтвердила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По данным «Радыё Свабода», у отбывающих наказание взяли мазки и кровь на анализ. 17 человек были отправлены в больницу в Могилев, часть людей изолировали.
Напомним, 5 мая глава МВД Юрий Караев заявил, что в системе органов внутренних дел около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них находятся на ИВЛ.