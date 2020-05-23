В Витебске задержали активиста Алексея Прохорова 1 23.05.2020, 10:34

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Власти занервничали из-за «кормления голубей» 3 мая.

Витебского активиста Алексея Прохорова пригласили в отдел охраны правопорядка Железнодорожного района Витебска для дачи объяснений о его участии в «кормлении голубей» 3 мая. По информации «Витебской Весны», из милиции его не выпустили – задержали и сразу отвезли в изолятор временного содержания (ИВС). Активист успел сообщить правозащитнику, что суд над ним состоится в понедельник.

«На меня составили протокол по статье 23.34, сразу задержали и везут в ИВС. Сказали, что суд в понедельник, но когда точно – я не знаю», – успел сообщить по телефону Алексей Прохоров.

Таким образом, в изоляторе временного содержания Прохоров проведет все выходные. Вероятнее всего, что суд, который в таких случаях проходит в онлайн-режиме, накажет его в понедельник (25 мая) дополнительными «сутками».

Он также сказал, что в милицию пошел «с вещами», так как подозревал, что его задержат.

Ранее Алексея Прохорова уже наказывали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (за участие в пикетированиях в поддержку независимости страны), но только штрафами.