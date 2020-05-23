«У нас какая-то дикая система подсчета»: обман властей возмутил медиков по всей Беларуси 9 23.05.2020, 10:51

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Медработники готовы увольняться из-за жульничества с надбавками к зарплате.

Медики по всей Беларуси за апрель получили настолько низкие зарплаты относительно объемов проделанной работы, что готовы просто увольняться, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«У нас в больнице какая-то дикая система подсчета «ковидных» больных, за котрые нам якобы должны доплачивать, - пишет работница одной из минских больниц. - Я медсестра, работаю сейчас иногда по четверо суток через одни с небольшими перерывами на сон и еду, которую даже времени нет разогреть. В апреле работала также, при этом мне насчитали мои «законные полторы ставки» и 10 рублей доплаты. За месяц!

Если я и дальше продолжу так работать, то мне вообще можно будет не платить, а наоборот, даже снимать с меня за то, что я живу в больнице.

Десять рублей доплаты за «ковидных», которых якобы нет, при этом у нс в отделении лежат одни пневмонии, и тесты делаются единично.

Одногруппница работает в другом городе, тоже медсестра, их обманули также, но их главврач в отличии от нашего не ухмылялся им в лицо и не прятался, а собрал коллектив и извинился, хотя бы попытался снять с себя вину.

Если за май насчитают так же, то буду увольняться, коровники чистить уже выгоднее, чем медсестрой работать. Да и безопаснее».

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