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Ученые нашли самое громкое животное на Земле

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  • 23.05.2020, 11:31
  • 3,964
Ученые нашли самое громкое животное на Земле
Иллюстрационное фото

Его звуки можно сравнить с ревом двигателя турбореактивного самолета.

Океанологи выяснили, что самое громкое животное на планете это европейский лангуст. Ученые утверждают, что трение их усиков можно услышать или почувствовать на расстоянии почти трех километров.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Scientific Reports (перевод - unian.net).

Открытие исследователи сделали случайно. Они проверяли работу системы подводных микрофонов, которую разрабатывали, чтобы изучать акустические сигналы различных морских беспозвоночных.

Ученые опустили микрофоны на мелководье и выпустили рядом обычных лангустов (Palinurus elephas). В результате выяснилось, что эти животные могут издавать очень громкие звуки, которые можно сравнить с ревом двигателя турбореактивного самолета.

Источником звуков стали усики, которые лангусты терли об хитиновый нарост между глазами. Ученые предположили, что таким образом ракообразные могут отпугивать хищников или предупреждать сородичей об опасности.


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