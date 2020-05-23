COVID-19 расползается по Минску: в хоккейном клубе скрыли смерть сотрудника
- 23.05.2020, 11:37
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Эпидемия накрыла столицу с новой силой.
Коронавирус распространяется по предприятиям и организациям Минска. Новые случаи, о которых пишут читатели телеграм-канала Баста!.
"Минск, хоккейный клуб "Юность". Руководство скрыло смерть сотрудника с подтвержденным коронавирусом еще 10 дней назад. Один сотрудник в больнице с подтвержденным диагнозом в тяжелом состоянии, еще один дома. Дезинфекцию начали проводить только вчера. А там дети занимаются, их выводят на тренировки. Информация от родителей скрывается", - пишет житель Минска.
"Минск, детская поликлиника №11 в Уручье. Пыталась попасть к узким специалистам, но не судьба, в справке сказали, что два офтальмолога слегли с пневмониями, одна с подтвержденным коронавирусом, вторая ждет. ЭКГ делать некому", - сообщает читательница канала.
"Информация по предприятию "Белниилит" в Минске. Заболевший работник с коронавирусом в больнице, но ему лучше, взяли или должны были взять тесты у контактов", - пишет минчанин.
"Минск, Маяковского, 22/2. Есть подтвержденные случаи заражения в комитете по здравоохранению, комитете по труду и соцзащите, управлении культуры", - сообщает подписчик канала.
"Минский маргариновый завод. Пять человек забрали с коронавирусом", - пишет читатель канала.
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