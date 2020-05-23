Министерство образования назвало резервные дни проведения ЦТ

Министерство образования назвало резервные дни проведения ЦТ1
- 23.05.2020, 12:12
Опубликован график для тех, кто не сможет сдать тесты в основной день.
Министерство образования определилось с резервными днями централизованного тестирования. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном интернет портале.
Согласно постановлению, сдать ЦТ тем, кто не сможет этого сделать по уважительной причине в основной день, можно будет:
Белорусский и русский язык — 19 июля, 21 июля.
Все остальные предметы — 19 и 23 июля.
— Если абитуриент не попадает на централизованное тестирование в основные или в резервные дни, то ему придется поступать в следующем году, — ранее пояснили в пресс-службе Министерства образования.
Напомним, в связи с пандемией централизованное тестирование в этом году сместили на две недели. В четверг, 21 мая, Министерство образования опубликовало новый график ЦТ.