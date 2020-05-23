Министерство образования назвало резервные дни проведения ЦТ 1 23.05.2020, 12:12

Опубликован график для тех, кто не сможет сдать тесты в основной день.

Министерство образования определилось с резервными днями централизованного тестирования. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном интернет портале.

Фото: tut.by

Согласно постановлению, сдать ЦТ тем, кто не сможет этого сделать по уважительной причине в основной день, можно будет:

Белорусский и русский язык — 19 июля, 21 июля.

Все остальные предметы — 19 и 23 июля.

— Если абитуриент не попадает на централизованное тестирование в основные или в резервные дни, то ему придется поступать в следующем году, — ранее пояснили в пресс-службе Министерства образования.

Напомним, в связи с пандемией централизованное тестирование в этом году сместили на две недели. В четверг, 21 мая, Министерство образования опубликовало новый график ЦТ.