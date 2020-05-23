Новые «адреса» COVID-19 в Минске: «скорые» забирают людей из зараженных домов 23.05.2020, 12:18

1,064

Как выглядит карта эпидемии в столице?

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста!». Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Алтайская, 121, Беды, 21, Кольцова, 20, Неманская, 83, Богдановича, 78, Полевая, 10, Притыцкого, 46, Украинки, 4/1.

Полную карту очагов заражения в Минске можно посмотреть по ссылке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.