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Новые «адреса» COVID-19 в Минске: «скорые» забирают людей из зараженных домов

  • 23.05.2020, 12:18
  • 1,064
Новые «адреса» COVID-19 в Минске: «скорые» забирают людей из зараженных домов

Как выглядит карта эпидемии в столице?

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста!». Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Алтайская, 121, Беды, 21, Кольцова, 20, Неманская, 83, Богдановича, 78, Полевая, 10, Притыцкого, 46, Украинки, 4/1.

Полную карту очагов заражения в Минске можно посмотреть по ссылке.

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