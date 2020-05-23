Ученые обнаружили загадочные подземные сооружения под Иерусалимом 23.05.2020, 12:56

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Древним постройкам примерно 2000 лет.

Израильские археологи обнаружили необычную серию камер 2000-летней давности, находящихся под площадью Западной стены, известной как Стена Плача, в Иерусалиме. Предназначение этих подземных помещений пока остается загадкой, пишет lenta.ua.

Археологи начали изучение остатков позднего византийского здания, расположенного примерно в 35 метрах от основания стены. Под белым мозаичным плиточным полом монументального сооружения они обнаружили ряд маленьких камер, высеченных в скальной породе. В подземных нишах были найдены фрагменты глиняных масляных ламп и чашек из известняка. Анализ находок помог определить возраст подземных помещений.

По мнению исследователей, им примерно 2000 лет.

Ведущий археолог Барак Монниккендам-Гивон назвал крошечные подземные камеры, обнаруженные в древнем городе, «очень загадочными».Остается неясным, для чего их использовали. Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки и обнаружение общих предметов, таких как фрагменты костей и осколки керамики, поможет лучше узнать повседневную жизнь в Иерусалиме до его разрушения Римом в 70 г. н.э.