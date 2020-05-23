В Гродно от коронавируса умер главный патологоанатом области 16 23.05.2020, 13:16

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Михаил Зубрицкий неделю находился в коме.

22 мая умер Михаил Зубрицкий, главный патологоанатом Гродненской области. Он был заражен коронавирусом. Смерть Hrodna.life подтвердили несколько источников, в том числе коллеги медика из Гродненского областного клинического патологоанатомического бюро.

По информации Hrodna. lifе, Михаил Зубрицкий неделю находился в коме. 22 мая он начал приходить в себя, но улучшений не наступило. Ему был 51 год.

Среди патологоанатомов и судмедэкспертов заболеваемость во время эпидемий увеличивается в десять раз. Так было и при птичьем гриппе, и при атипичной пневмонии, рассказывает судмедэксперт из Гродно.

Справка

В 1994 году Михаил Зубрицкий окончил Гродненский государственный медицинский институт. Работал в Гродненском областном клиническом патологоанатомическом бюро — сначала в должности врача-патологоанатома, с 1999 года — заведующего отделением, с 2009 г. — начальника бюро. Был главным патологоанатом Гродненской области.

Член белорусского научного общества патологоанатомов. В 2007 году присуждена учёная степень кандидата медицинских наук. В 2018 присвоено ученое звание доцента, сообщается на сайте Гродненского медицинского университета.

Автор 141 научных работ, в том числе 1 монографии, 3 инструкций по применению, 2 ЭУМК для студентов, 1 патент на изобретения.

Основным направлением деятельности Зубрицкого было выявление морфологических изменений в организме человека при различных вирусных инфекциях.