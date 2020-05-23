Коронавирусом заболел близкий к Зеленскому нардеп от «Слуги народа»1
- 23.05.2020, 13:47
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В последний раз он был на заседании Рады 20 мая.
COVID-19 обнаружен у главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, передает obozrevatel.com.
Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она рассказала о состоянии больного.
"Тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из СН Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие", – подчеркнула Кравчук.
Заместитель главы фракции добавила, что эпидемическая служба сейчас выясняет круг близких контактов.
По данным электронной регистрации на сайте парламента, последний раз нардеп присутствовал в сессионном зале 20 мая.
Как пишут украинские СМИ, Аристов является близким человеком к семье президента Украины Владимира Зеленского.