Коронавирусом заболел близкий к Зеленскому нардеп от «Слуги народа» 1 23.05.2020, 13:47

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Юрий Аристов

Фото: Олександр Головченко

В последний раз он был на заседании Рады 20 мая.

COVID-19 обнаружен у главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, передает obozrevatel.com.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она рассказала о состоянии больного.

"Тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из СН Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие", – подчеркнула Кравчук.

Заместитель главы фракции добавила, что эпидемическая служба сейчас выясняет круг близких контактов.

По данным электронной регистрации на сайте парламента, последний раз нардеп присутствовал в сессионном зале 20 мая.

Как пишут украинские СМИ, Аристов является близким человеком к семье президента Украины Владимира Зеленского.