В Египте после объявления об открытии туристического сезона растет заболеваемость COVID-19 23.05.2020, 13:54

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За сутки выявлено 783 случая заражения коронавирусом.

В Египте, который сообщил об открытии курортного сезона, фиксируют рост заболеваемости на коронавирус.

За последние 24 часа выявлено 783 случаи инфицирования, что является самым высоким суточным приростом с начала эпидемии, пишет «Униан».

Отмечается, что число новых случаев инфицирования, выявленных за сутки на территории самой населенной арабской страны, уже четвертый день подряд превышает 700. К слову, от начала священного мусульманского месяца Рамадана Египет переживает вспышку заболевания. Для замедления темпов распространения болезни, власти страны ввели общенациональный комендантский час.

В общем в Египте зафиксировано 15 786 случаев заражения. COVID-19 унес жизнь 707 больных, в том числе 11 - за минувшие сутки. Побороть недуг от начала пандемии коронавирус смогла 4 374 человек.

Напомним, ранее власти Египта сообщила, что ослабляет карантин и готов принимать туристов. В стране открыли гостиницы для внутренних туристов. До конца мая им позволят работать при условии, если заселенность отеля составит не более 25%, а также устанавливаются дополнительные медицинские меры для борьбы с коронавирусом.