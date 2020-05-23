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Школьников и студентов в Беларуси массово заражают коронавирусом

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  • 23.05.2020, 14:08
  • 2,922
Школьников и студентов в Беларуси массово заражают коронавирусом

Сообщения из школ и колледжей шокируют.

В редакцию Charter97.org поступили сообщения от читателей о ситуации в школах и колледжах Беларуси. В них говорится, о том, что в белорусских учебных заведения прекращают дистанционную форму обучения. Теперь, в разгар эпидемии, ученик может отсутствовать только имея справку от врача.

Об этом, например, написали из Витебского государственного политехнического колледжа:

Подобный случай произошел в столичной школе:

«Я выпускник 9-ого класса. Учителя заставляют детей ходить в школу вне зависимости, по заявлению ты ушел на дистанционное обучение или нет. Также даже не думают отменять палаточный лагерь после экзаменов. Учителя грозятся неаттестацией или вообще занижением оценок. Также не проверяют какие-либо работы учеников на дистанционном обучении, игнорируют смс около месяца» - пишет читатель из Минска.


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