Бобруйские медики: Как только мы вышли, БТ сразу опустило камеры и перестало снимать 5 23.05.2020, 14:17

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Фото: onliner.by

Новые подробности о бунте против несправедливой оплаты во время эпидемии COVID-19.

Медработники скорой помощи из Бобруйска, которые обратились к президенту по поводу доплат, возмутились съемками сюжета для телеканала «Беларусь 1». По их словам, интервью телеканалу давали несколько человек, которые получили надбавки, а мнение тех, кто подписывал письмо Лукашенко, не спросили. Несколько десятков медиков вышли к съемочной группе и начальству, которое тоже присутствовало на месте, и задали свои вопросы. Получился стихийный митинг, пишет onliner.by.

— Мы увидели, как во дворе возле машин съемочная группа телеканала «Беларусь 1» снимала сюжет, — рассказали медики. — Там было наше руководство, а также несколько работников, которые получили надбавки. Мы решили выйти к журналистам канала и сказать свое мнение.

— Журналисты сразу опустили камеры и перестали снимать. Те работники, которые участвовали в съемках, сразу же махнули рукой и отказались говорить. Начальство звало нас в актовый зал, но мы не согласились, остались разговаривать на улице.

Фото: onliner.by

— Мы задавали вопросы о том, почему чиновники саботируют указ президента №131, почему не доносят до него наши голоса, — рассказали медработники.

Фото: onliner.by

На записи, которую работники прислали в редакцию, видно, как медики возмущаются сложившейся ситуацией. Они говорят, что не всегда понятно по звонку, болеет пациент COVID-19 или нет.

Фото: onliner.by

— Мы приезжаем на вызов без защиты, а там оказывается, что больной — контакт первого уровня. И сколько таких вызовов! — возмущаются работники скорой. — Мы же все работаем с COVID-пациентами.