Жительница Барановичей: Через несколько дней после выписки болезнь начала «косить» всю семью 23.05.2020, 14:29

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Молодая мать считает, что вернулась из роддома с коронавирусом.

Горожанка Виктория 19 апреля родила в Барановичском роддоме дочку. Спустя несколько дней после выписки у нее поднялась температура, появился кашель, пропало обоняние. Потом по очереди стали болеть все родные, а у 70-летней бабушки, которую 15 мая госпитализировали с пневмонией, тест на COVID-19 оказался положительным. Виктория считает, что коронавирус домой привезла она. Из роддома, пишет intex-press.by.

Задолго до родов – еще в начале марта – вся семья, по словам Виктории, ушла на добровольную самоизоляцию, чтобы не подхватить коронавирус и не подвергать опасности ребенка.

– Муж даже специально оставил работу, – рассказывает Виктория. – Мы знали, что одно из гинекологических отделений роддома перепрофилировали для пациентов с COVID-19. Но страха не было, надеялись на ответственное отношение врачей.

«Стояла над люлькой и кашляла»

Роды прошли нормально, Виктория родила здоровую девочку. После рождения ребенка, говорит горожанка, она сама попросила перевести ее в платную палату. Думала, так будет безопаснее.

– Однако практически весь медперсонал ходил без костюмов и перчаток, а маски носили на подбородке и жаловались на то, что им трудно в них дышать, – вспоминает Виктория. – Санитарки вообще были без масок и могли одной рукой убирать, во вторую руку кашлять. Кто знает: может они убирали отделение с коронавирусными пациентами, а потом приходили в мою палату? Даже заведующая послеродовым отделением, которая приходила ко мне в палату на осмотр, стояла над люлькой и кашляла.

Меры безопасности в роддоме, говорит горожанка, стали предпринимать только за два дня до ее выписки: врачи стали носить маски и защитные костюмы.

«Скосило» всю семью

Из роддома Виктория вернулась домой 25 апреля. Все было нормально, но спустя четыре дня, говорит горожанка, у нее поднялась температура под 40 и пропало обоняние.

– Поначалу я списывала это на мастит, – вспоминает Виктория. – Тогда я не думала, что все будет настолько серьезно.

Спустя еще несколько дней болезнь начала «косить» всю семью. По словам горожанки, сначала заболела ее мама, которая приезжала помочь присмотреть за малышкой, пока сама она лежала с температурой. Затем затемпературили старшая дочь Виктории, муж и 70-летняя бабушка, которая также контактировала с семьей.

– Симптомы у всех были одинаковые: слабость, температура, потеря обоняния, – рассказывает Виктория. – Вызывали врачей на дом, все наблюдались у своих терапевтов, сдали анализы, сделали снимки. Думали, что у нас возьмут тесты на COVID-19 – все признаки указывали на это заболевание. Но тесты ни у кого не брали. На моей флюорографии обнаружили правостороннюю пневмонию. Но меня, как и всех родственников, продолжали лечить на дому.

Бабушку Виктории 15 мая госпитализировали с двухсторонней пневмонией в Минскую инфекционную больницу. Там ей сделали тест на коронавирус, и 17 мая пришел ответ: результат положительный.

«Кого винить за халатное отношение?»

Сейчас Виктория чувствует себя лучше: температура спала, вернулось обоняние. Но ее родные продолжают болеть. Горожанка уверена, что это она привезла домой коронавирус, и считает, что заразилась в роддоме.

– Я сделала все возможное, чтобы уберечь себя, своего ребенка, свою семью от коронавируса. Поэтому считаю, что заразиться я могла только в роддоме. И заболела я первая. Кого винить за халатное отношение? Почему сейчас я должна мучиться и переживать из-за того, что кто-то безответственно отнесся к мерам безопасности? – возмущается Виктория.

Горожанка винит не только медиков. Она считает, что, если бы власти показывали реальную картину заболеваемости, то люди бы серьезнее оценивали риски.

– У наших людей нет чувства ответственности за то, что ты можешь заразить других. Я очень хочу, чтобы люди были внимательнее и к себе, и к другим.