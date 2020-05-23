«Только у 17 из 145 человек не подтвердился коронавирус» 23.05.2020, 14:44

1,619

Фото: Reuters

Что происходит на «химии» в Бобруйске, где бушует COVID-19.

В редакцию Charter97.org продолжают приходить сообщения о заражении коронавирусом в исправительном учреждении открытого типа №15 в Бобруйске.

Читатели пишут, что людей с отрицательным тестом отправили в могилевскую больницу, остальных – оставили в колонии.

«17 здоровых людей вывезли (тех, у кого тест не показал коронавирус) в могилевскую больницу. Их там охраняют и не выпускают из палат. Дежурит ОМОН. Троих с пневмонией вывезли в инфекционку в Бобруйске. А мы, все остальные зараженные, здесь остались.

После появлений наших сообщений в независимых СМИ нас стали хуже кормить. Выдают банку тушенки и банку капусты на 5 человек на день. Еще привозят хлеб и сырую картошку. И на этом все», - пишет читатель из Бобруйска», - сообщает читатель.

Второй источника из бобруйской колонии подтверждает эту информацию:

«17 «чистых» осужденных вывезли в Могилев (кожвендиспансер). Всех остальных (84 с положительными тестами и 43 с отрицательными тестами, и наличием антител в крови) объединили вместе. 2 человека в больнице с «ковидной» пневмонией. Осужденные живут, как и раньше: общая кухня, санузлы, столовая, секции для проживания.

Решетку-проход в административную часть из жилой зоны «зашили» пленкой. В жилую зону сотрудники ИУОТ третий день заходят только в полной противочумной экипировке.

Таким образом только 17 из 145 человек на «химии» оказались абсолютно «чистыми» - пишет читатель.