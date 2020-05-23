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Трамп пожертвует свою зарплату за три месяца на разработку новых методов лечения COVID-19

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  • 23.05.2020, 14:46
Трамп пожертвует свою зарплату за три месяца на разработку новых методов лечения COVID-19

Президент США решил отдать деньги медикам, чтобы почтить память людей, умерших от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп пожертвует свою зарплату за три месяца министерству здравоохранения и социальных служб для разработки новых методов лечения и профилактики COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме 22 мая, сообщает телеканал Fox News, пишет gordonua.com.

Таким образом президент США хочет почтить память людей, умерших от коронавирусной болезни, отметила Макэнани.

Сумма пожертвования составляет $100 тыс.

Телеканал отмечает, что в начале марта Трамп уже жертвовал министерству здравоохранения свою зарплату за IV квартал 2019 года на борьбу с пандемией коронавируса.

Сообщается, что после вступления в должность он неоднократно отдавал свою зарплату различным правительственным учреждениям, организациям и инициативам.


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