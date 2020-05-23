Белорусы обрушились с жесткой критикой на Министерство образования 2 23.05.2020, 14:51

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Родители школьников требуют отмены или переносы выпускных экзаменов.

Родители белорусских школьников требуют отмены или переноса выпускных экзаменов в 9-ых и 11-ых классах, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«До последнего была вера, что разум восторжествует, - пишет одна из подписчиц. - До последнего надеялась, что хоть детей и стариков пощадят. Что их можно сберечь даже самим, в своих семьях, оставив детей дома, самостоятельно их обучая два месяца, не требуя от государства ничего. Сократив до минимума перемещение дедушек и бабушек, проживающих совместно.

Но нет, теперь, отправив 52 тысячи одиннадцатиклассников и 76 тысяч девятиклассников на экзамены заражать друг друга и учителей, шансов спасти детей и стариков, в дома которых они вернуться после таких испытаний, мало.

Неужели нельзя отменить то, что сейчас не жизненно важно? Дети болеют от коронавируса также как и взрослые, но еще и бессимптомными носителями могут быть. За что?»

«Лицей №1 в Минске. В нашем учебном заведении произошла вспышка Covid-19, - пишет читатель из Минска. - Шесть учителей находятся на самоизоляции до 28 мая, целый класс детей также на самоизоляции, 24 человека. Среди учеников и учителей множество контактов первого уровня, есть заболевшие.

Министерство образования опубликовало даты проведения выпускных экзаменов. В этом году 224 ребёнка сдают выпускные экзамены в нашем учебном заведении. В каждом классе будет присутствовать не менее 20-и детей и 4-х учителей, которые являются контактами первого уровня. Министерство образования не в состоянии обеспечить безопасное проведение экзаменов. Учителя и ученики оказались в безвыходном положении».

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