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В разгар эпидемии в Мозыре решили потратить $730 тысяч на ремонт местного исполкома

  • 23.05.2020, 14:59
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В разгар эпидемии в Мозыре решили потратить $730 тысяч на ремонт местного исполкома

Чиновники ищут подрядчика.

В Мозыре ищут подрядчика для капитального ремонта административного здания местного исполнительного комитета. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 22 мая, пишет gomel.today.

Согласно информации, размещённой на сайте, Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Мозырского района» намерено до 22 июня найти организации, которые захотят выполнить работы.

Из бюджета районного центра на «капитальный ремонт с элементами модернизации» готовы потратить 1 758 770 рублей, что по курсу на сегодняшний день составляет чуть более 733 тысяч долларов.

Для победителя конкурса на проведение работ отвели 8 месяцев.


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