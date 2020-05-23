В офисе «Альфа-банка» в Москве мужчина захватил заложников 2 23.05.2020, 15:10

Фото: TASS

Он угрожает взорвать здание.

Злоумышленник захватил, по предварительным данным, не менее пяти заложников в офисе "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве и угрожает взорвать учреждение. Об этом сообщил источник в экстренных службах, пишет ТАСС.

"Неизвестный захватил пятерых заложников в здании "Альфа-банка" на Земляном Валу и угрожает взорвать это учреждение. В помещении банка - не менее пяти заложников", - сообщил собеседник агентства.

По информации источника, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. "В его руках желтый пакет, по его словам - со взрывным устройством внутри", - заключил источник. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со злоумышленником.

В настоящее время, по данным источника, на месте работают представители всех оперативных служб. На место выехал Спецотряд быстрого реагирования Росгвардии.

В информационном центре московского транспорта сообщили о перекрытии движения в районе ЧП. "Перекрыто движение по Верхней Сыромятнической от Земляного вала до Верхнего Сусального переулка", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек.