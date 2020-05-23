В центре Витебска рабочие обнаружили интересные артефакты 23.05.2020, 15:18

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Фото: euroradio

Сейчас за работами на объекте наблюдает археолог.

В историческом центре Витебска, в районе улицы Толстого, рабочие прокладывали траншею и обнаружили интересные артефакты. С восточного края в ней заметили стену снесённого здания, а с северной стороны открылись сводчатые проёмы, сложенные из старинных кирпичей, сообщает «Еврорадио».

Напротив входа в Воскресенскую церковь рабочие вскрывают проложенную здесь ранее теплотрассу. При этом рядом с ней на снимках можно заметить три необычных предмета, которые напоминают человеческие черепа.

Что будет с находками дальше, пока не ясно. Как сообщает news.vitebsk.cc, работами на объекте занимается ООО “АКК Теплострой”. За ними, по словам начальника, наблюдает археолог Алексей Белорусов.

Фото: euroradio

Фото: euroradio

Фото: euroradio

Фото: euroradio

Фото: euroradio

Фото: euroradio

Фото: euroradio

Фото: euroradio