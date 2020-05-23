В Россонах муж заразил COVID-19 жену-медсестру, а она продолжала работать 23.05.2020, 15:24

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Фото: Reuters

В больнице, где она работает, не исключают «вспышки» инфекции.

В Россонах мужчина заразил свою супругу-медсестру COVID-19. Об этом местной газете сообщила заместитель главного врача по медицинской части УЗ “Россонская ЦРБ” Евгения Колупахо, передает «Еврорадио». По её словам, женщина продолжала ходить на работу и “к сожалению, не обошлось без контактов”.

Вирус был выявлен после того, как её доставили в районную больницу с пневмонией и взяли тест на COVID-19.

Пациентку перевели на лечение в Витебск, сейчас её состояние расценивается “как стабильное”.

Контактами первого уровня стали 17 россонцев, они находятся на самоизоляции.

В больнице не исключают “вспышки” инфекции. По словам заместителя главврача, медики и работники санитарной службы оперативно приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать риски.

“Неделя позади, пока новых случаев заражения не выявлено, – говорит врач. – Если следующая пройдёт спокойнее, то можно будет выдохнуть".