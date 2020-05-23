Захватчика банка в Москве задержали после штурма 23.05.2020, 15:57

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Мужчина требовал увидеть телеведущую Ольгу Бузову.

Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.

По его данным, специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии вошел в захваченное здание. Мужчина требовал увидеть телеведущую Ольгу Бузову, сказал собеседник.

У задержанного был с собой муляж взрывного устройства.

Задержание также подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. Он не уточнил, было ли с собой у задержанного взрывное устройство или его муляж.

Ранее сообщалось, что один из заложников вел прямую трансляцию из помещения банка в Instagram. На видео было видно лицо захватчика, он периодически пьет вино из бутылки. При этом директор по маркетингу и коммуникациям банка заявлял , что мужчина остался один в помещении и забаррикадировался стульями, все сотрудники и клиенты покинули отделение

Известно, что захватчик 1993 года рождения, его зовут Федор. Сообщалось, что он спокойно зашел в отделение Альфа-банка на Земляном Валу в костюме Delivery Club и сказал, что рюкзак за его спиной заминирован. Источник ТАСС сообщал, что мужчина требовал крупную сумму.