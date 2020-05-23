Как эпидемия СOVID-19 атакует минский микрорайон
- 23.05.2020, 16:09
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Из восьми домов на улице в четырех – зараженные или контакты первого уровня.
"В микрорайоне Чкаловский в Октябрьском районе Минска первый случай инфицирования был еще в начале марта в так называемом "банковском доме" на улице Могилевской, 8, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Меры со стороны 3-й поликлиники никакие не принимались, хотя обязаны были предупредить о начале вспышки в микрорайоне.
Далее в апреле пошла волна: улицы Воронянского, Жуковского и Бакинская. Из восьми домов на улице в четырех имеются или инфицированные или контакты первого уровня.
Отслеживаю ситуацию с вирусом с января, то есть со времени начала эпидемии в Китае, соответственно сделал определенные выводы о развитии ситуации с пандемией. Подход властей к решению серьезнейших проблем, стоящих перед обществом и государством в настоящий момент считаю идиотским".
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