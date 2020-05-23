«Ямы Беларуси»: дороги, где сделали ремонт, но лучше бы не начинали 4 23.05.2020, 16:40

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Фотофакт.

В сервисе «Ямы Беларуси» новые фотографии: уже ставшие традиционными дороги, там где еще ничего не сделано, но есть и свидетельства начала дорожного ремонта, правда назвать его можно только «тяп-ляп». Посмотрите сами.

Гомельская область, город Калинковичи, улица Энгельса. Ливневый сток установлен выше уровня проезжей части. Поэтому после дождя вся улица остается залита водой, пишет tut.by.

Фото: tut.by

А это улица Березовая в деревне Лабно-Огородники Гродненского района. Оцените ее состояние. Читатель сообщил, что в осенне-зимний период дорога практически закрыта.

Фото: tut.by

Конечно, на фоне регионов Минск выглядит гораздо лучше, но поработать коммунальникам тоже есть над чем. Например, вот как отремонтировали дорогу в сельхозпоселке, на перекрестке улицы Неждановой и 3-го переулка Можайского.

— Вырезали асфальт, заделали, но асфальта видимо не хватило. Сейчас приходится объезжать этот участок, — сообщил читатель. — Рядом два провалившихся люка. Уже не один год в таком состоянии. Да и вообще, если проехаться по сельхозпоселку, то таких ям и провалившихся колодцев — море. Дорожники делают центральные улицы, а переулки не замечают.

Фото: tut.by

Барановичи, улица Коммунистическая, 19а.

— Дорога во дворе просто ужасна, яма на яме. Отдельные глубиной до 20 см, — сообщил читатель.

Фото: tut.by

Витебская область, Миоры. На улице Коммунистической дорожники положили новый асфальт, а сделать нормальный съезд во двор забыли.

Фото: tut.by

Обычно мы не публикуем фото дорожных недоделок, которые присланы без адреса. Но для этого сделали исключение. Читателя, приславшего фото, и нас тоже, поразила «кривизна рук рабочих, которые обустраивали этот пешеходный переход». Сообщается, что ремонт был сделан всего полгода назад. На зебре, даже при небольшом дожде появляется огромная лужа, которую пешеходы вынуждены обходить стороной.

Фото: tut.by

И снова столица, улица Притыцкого, 29. Так выглядит проезжая часть возле въезда на парковку ТЦ «Тивали» со стороны улицы Дунина Марцинкевича.

Фото: tut.by

В Гомеле возле дома 40 на переулке Якуба Коласа очень глубокие ямы уже много лет.

Фото: tut.by

В Калинковичах Гомельской области есть улица Октябрьская — одна из центральных. Так выглядит к ней прилегающая территория.