Топ-10 полезных продуктов для повышения уровня энергии 23.05.2020, 17:13

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Употребление этих продуктов поможет оставаться активным на протяжении всего дня.

Сертифицированный эксперт по питанию Ли Холмс из Нью-йоркского Института интеграционного питания выделила 10 основных продуктов, способных повысить уровень энергии и победить хроническую усталость.

Какие полезные продукты питания не только позитивно влияют на здоровье, но и помогут обеспечить организм энергией на весь день? По мнению Холмс, употребление некоторых полезных продуктов поможет оставаться активным на протяжении всего дня, передает «Новое время» со ссылкой на Daily Mail.

«Если весной вам не хватает энергии, я рекомендую забыть о вредных сладостях, ведь существуют гораздо более полезные и не менее вкусные продукты, которые, к тому же, повышают уровень энергии, - говорит эксперт по питанию, - Чтобы добиться максимальных результатов и повысить уровень энергии, я рекомендую, прежде всего, употреблять в пищу сезонные фрукты и овощи, а также ограничить употребление продуктов содержащих глютен. Не менее важно включить в свой рацион продукты, которые повышают уровень энергии и позитивно сказываются на работе всего организма».

Йогурт

Йогурт является источником кальция и пробиотиков – полезных бактерий, которые позитивно влияют на микрофлору кишечника и повышают эффективность иммунной системы человека, сохраняя здоровье желудочно-кишечного тракта, а также эффективно борются с усталостью, повышая уровень энергии. Более того, ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в результате которого выяснилось, что употребление йогурта, содержащего пробиотики, способствует повышению мозговой активности: пробиотики могут оказывать влияние на деятельность мозга.

Лосось

Лосось является богатым источником жирных кислот омега-3, которые снижают уровень холестерина в крови. Помимо того, что они обогащают энергией, они также могут защитить от депрессии и помогут справиться со стрессом и улучшить работу сердца. Лосось также содержит много белка, витамина B6, ниацина и рибофлавина, благодаря которым пища преобразовывается в энергию.

Орехи

Сырые несоленые орехи обеспечивают организм энергией, а также являются идеальным продуктом для утоления голода без печальных последствий для фигуры. Ли Холмс рекомендует вымачивать орехи в воде для максимальной эффективности, благодаря чему увеличивается количество потребляемых витаминов, разрушается глютен, что облегчает процесс пищеварения и снижается количество фитиновой кислоты, которая препятствует усвоению необходимых минералов.

Грибы

Всего одна тарелка грибов в день обеспечит организм 50% необходимой ежедневной дозой железа, которое обладает жизненно важными преимуществами для здоровья и помогает бороться с усталостью. В частности, железо необходимо для образования гемоглобина и переноса кислорода, а также участвует в выработке энергии.

Шпинат

Шпинат обладает низким содержанием калорий и очень высоким содержанием витаминов, минералов и фитонутриентов. В шпинате высокое содержание железа, калия и магния. Магний играет важнейшую роль в повышении уровня энергии и правильного пищеварения, а его нехватка приводит к депрессии, быстрой утомляемости и потере аппетита. В свою очередь калий является важным элементом для борьбы с усталостью, а его дефицит приводит к мышечной слабости.

Вода

Вода необходима для нормального функционирования всех органов и систем нашего организма, она помогает переносить полезные питательные вещества и кислород клетками, а нехватка воды приводит к усталости и тошноте. Даже небольшой недостаток воды в организме может замедлить деятельность энзимов, включая те, которые отвечают за выработку энергии, что приводит к ощущению вялости.

Сезонные овощи и фрукты

Особое внимание Ли Холмс уделяет свежим сезонным овощам и фруктам, которые содержат максимальное количество полезных питательных веществ и играют важную роль в борьбе с хронической усталостью и быстрой утомляемостью.

Яйца

Высококачественный белок, содержащийся в яйце, не только дает ощущение сытности, но и служит источником энергии и повышает выносливость. Эксперт по питанию советует забыть о рекомендациях ограничить употребление яиц, ведь белок оказывает положительное влияние на прочность, силу и выносливость организма.

Тыквенные и подсолнечные семечки

Тыквенные и подсолнечные семечки являются источником растительного жира, который несет большое количество энергии и содержат магний. Кроме того, в них масса белка, наполняющего наше тело энергией, благодаря чему они помогают повысить настроение и победить эмоциональную истощенность.

Сладкий картофель (батат)

Батат, более известный, как сладкая картошка, является хорошим источником калия и натуральным антидепрессантом, способным избавить от раздражительности, беспокойства, тревожности и усталости. Прекрасный источник углеводов, батат содержит железо, калий, магний, витамины C и D, которые помогают увеличить уровень энергии и избавиться от ощущения усталости.