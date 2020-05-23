В воскресенье откроется храм Гроба Господня в Иерусалиме 23.05.2020, 17:22

Храм откроется после двух месяцев карантина.

В воскресенье, 24 мая, после двух месяцев карантина, откроется храм Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает newsru.co.il со ссылкой на Times of Israel.

Одновременно находиться в храме смогут не более 50 человек; при этом им придется соблюдать ряд правил: в частности, прикрывать лицо маской и соблюдать социальную дистанцию в два метра. Также рекомендуется не целовать святыни и не прикасаться к ним.

Кроме того, входящих в храм просят помнить о личной ответственности за здоровье ближних и отказаться от посещения святого места при появлении малейших симптомов заболевания.