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В Украине официально завершено расследование об убийстве Павла Шеремета

  • 23.05.2020, 17:34
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В Украине официально завершено расследование об убийстве Павла Шеремета
Павел Шеремет

Дело будет передано в суд.

Украинская полиция завершила расследование в отношении предполагаемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет издание «Грати» со ссылкой на извещение, направленное защитникам подозреваемых, передает «Голос Америки».

Белорусский журналист, долгое время работавший в России и на Украине, был убит в Киеве в июле 2016 года. По подозрению в исполнении покушения на него были арестованы волонтер в зоне боевых действий в Донбассе хирург Юлия Кузьменко, ветеран боевых действий в Донбассе со стороны Украины музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Антоненко и Кузьменко следствие считает исполнителями преступления, а Дугарь – пособницей, сообщила накануне «Украинская правда».

Согласно версии следствия, неустановленные организаторы покушения хотели создать в украинском обществе резонансное событие для провокации акций протеста. До этого полиция называла мотивом убийства попытку дестабилизировать ситуацию в республике и привлечение внимания к националистическим идеям исполнителей.

Подозреваемые свою вину отрицают. По предъявленной статье им грозит длительное заключение вплоть до пожизненного срока.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что готов сделать «серьезные кадровые выводы» в случае, если подозреваемые по делу Шеремета окажутся невиновными. Тогда же он сказал, что несет ответственность за расследование дела как глава государства.


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