Власти Беларуси решили сэкономить на тех, кто спасает жизни 3 23.05.2020, 17:47

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От медиков требуют подписать документ, что их заражение COVID-19 является следствием нарушения техники безопасности.

От брестских медиков требуют подписать документ о том, что их заражение Covid-19 является следствием нарушения техники безопасности. Если заражение произошло на рабочем месте, то никаких доплат за "ковидных" больных им выплачено не будет, передает телеграм-канал “Баста!”.

"От медиков Брестской центральной городской больницы требуют подпись под документом о том, что в случае заражения Covid-19 вся ответственность лежит только на них и что заражение данным вирусом является следствием нарушения техники безопасности, - пишет работник больницы. - В случае подтверждения заражения коронавирусом будет производится служебное расследование. Если по результатам данного расследования подтвердится, что заражение произошло на рабочем месте, то никаких доплат за "ковидных" больных выплачено не будет.

Это произошло после того, как онкодиспансер отказался принимать "ковидных" больных на основании требования Лукашенко о том, что пора освобождать онкоцентры. Медикам из Центральной городской больницы приказали работать теперь и по субботам, нагрузка выросла минимум на 20%!

Отличная экономия на тех, кто спасает жизни".

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