Коронавирус распространяется по населенным пунктам Гомельской и Могилевской областей 1 23.05.2020, 18:13

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Заражение обнаружено в школах Жлобина, Гомеля, Горок, а также в деревнях Кировского района.

"Коронавирус распространяется по школам Жлобина Гомельской области: в школе №12 учитель с подтвержденным ковидом лежит в больнице, ученик 7 класса - контакт первого уровня, класс на карантине, похожая ситуация в школах №13 и №2, а также в гимназиях №1 и №8", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

"У студента Гомельского государственного машиностроительного колледжа - положительный тест. две недели ходил на занятия", - сообщает подписчик.

"В гомельской школе №43 есть у нескольких сотрудников подтвержденный коронавирус, они находятся на больничном. Еще в частной стоматологии несколько сотрудников с "короной", они все лежат в больнице. У одного сотрудника родители с "короной", у другого также есть близкие родственники с диагнозом", - пишет житель Гомеля.

"Могилевская область, Климовичи. Вспышка коронавируса, заболели врачи и медсестры", - сообщает подписчик.

"Могилёвская область, Кировский район, деревня Барсуки, сельскохозяйственное предприятие "Нива Барсуки". В администрации есть зараженные и контакты первого уровня. На работе всего 4-5 человек из конторских. Трактор не лечит.

Школа в деревне Павловичи Кировского района. Там много детей с температурой и учителя тоже болеют. Карантин никто не вводит. Тесты не берут", - пишет читатель.

"Могилев, проспект Шмидта, 60. Приезжала медпомощь. Двое были в защитных костюмах и уехали без человека. Скорее всего кто-то на самоизоляции там", - сообщает очевидец.

"Могилевская область, Горки. Средняя школа №4. Коронавирус у учителя математики", - пишет читатель.

"В доме для престарелых в поселке Ленино Горецкого района Могилевской области – крупный очаг Covid-19. Гостиницу отвели под "ковидных" и свозят туда людей в возрасте", - сообщает подписчик.

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