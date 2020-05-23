Волкер озвучил идею, как Украина может вступить в НАТО несмотря на агрессию РФ 3 23.05.2020, 18:29

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Курт Волкер

Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине предложил изменить условия приема для стран бывшего СССР.

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР – таким образом, чтобы альянс мог включить эти государства без объявления войны России, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах", – сказал он в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

Он объяснил, что НАТО не хочет принимать в свой состав страны, в которых есть оккупированные Россией территории, поскольку согласно пятой статье устава альянса это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией. В связи с этим Волкер предложил не применять статью к странам – бывшим республикам СССР.

"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию от стимулов для продолжения оккупации этих территорий", – объяснил он.