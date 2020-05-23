Falcon 9 успешно прошла испытания перед запуском Crew Dragon 1 23.05.2020, 18:40

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Запуск Crew Dragon станет историческим для NASA.

Компания SpaceX успешно провела испытания своей ракеты-носителя Falcon 9 перед подготовкой к запуску. Уже в эту среду ракета должна вывести на ракету космический корабль Crew Dragon, передает «Зеркало недели».

«Статические огневые испытания завершены», - говорится на странице компании в Twitter. Запуск ракеты-носителя состоится со стартовой площадки на мысе Канаверал.

Запуск Crew Dragon станет историческим для NASA. На данный момент для доставки астронавтов на МКС используются российские «Союзы», которые стартуют с космодрома «Байконур». Во время запуска 27 мая корабль должен будет доставить на станцию двух астронавтов NASA – Дугласа Херли и Боба Бенкена. Американский космический корабль доставит астронавтов на МКС впервые с 2011 года.