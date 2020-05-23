Количество заказов на памятники в Барановичах выросло в два раза 23.05.2020, 18:58

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в городе.

Количество заказов на памятники в Барановичах выросло в два раза. Об этом пишет житель города, передает телеграм-канал «Баста!».

«Пару дней назад был в Барановичах, - рассказывает он. - Знакомый занимается изготовлением памятников, говорит если раньше было 5-6 заказов в день, то сейчас 10-12. Друзья его, кто близок к работе больниц рассказали, что если кто попадает на аппарат ИВЛ, то практически шансов выжить нет».

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