В доме престарелых в Кобринском районе вспышка COVID-19 23.05.2020, 19:27

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Коронавирус выявлен у 26 из 39 человек.

Коронавирус выявлен у 26 из 39 жителей Дома милосердия в деревне Именин Кобринского района Брестской области.

Об этом сообщает сайт prosvit.org.

«Очень нужна помощь в Доме милосердия в Кобрине, Брестская область, Беларусь. Это христианский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов, который, как и многие дома престарелых, был охвачен волной нового неизвестного вируса. Коронавирус диагностировали более чем у половины жителей и многих сотрудников, и сильно не хватает обслуживающего персонала. Сейчас немногие работники, которые остались с отрицательным тестом на COVID-19, работают вахтовым методом и живут с жителями. Такая изоляция-это большое испытание для персонала» — такое сообщение появилось на странице объекта социального ухода «Дом милосердия», расположенной на базе учреждения Детский оздоровительный центр «Перлинка» в деревне Именин Кобринского района.

В 1997 году в обмен на строительство жилья для 18 офицерских семей бывший военный городок был передан христианской благотворительной миссии «Эммануил» евангельских христиан-баптистов. На ее территории был сначала создан христианский детский центр, где в свою очередь в 2010 году открыт Дом милосердия.

Положительный коронавирусный статус подтвердился у как минимум 26 из 39 жителей Дома милосердия. Все постояльцы изолированы, проживают в комнатах по одному.

Заразились и восемь сотрудников Дома милосердия. Среди них заведующий Игорь Микляев. Все лечатся амбулаторно.

В некоторых странах Западной Европы, например, Франции, где большая доля стариков живет в домах престарелых, жители таких учреждений составляют до трети жертв пандемии.

Раньше приходили тревожные известия о ситуации в домах престарелых в Свире (Мядельский район), Куль (Столбцовский район) и других районах.