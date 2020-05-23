Коронавирус и солидарность по-сицилийски 23.05.2020, 20:17

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Как выразить ее при помощи чашки кофе.

На этой неделе итальянцам разрешили посещать заведения общепита.

Журналист Андрей Мальгин написал об эпизоде, увиденном в телерепортаже:

«Репортеры берут интервью у радостно возбужденных барменов. Бармен из сицилийской Марсалы рассказывает, что первый же посетитель в 8 утра заплатил за чашку кофе вместо 1 евро целых 50. И этот постоянный посетитель якобы сказал: «Бери-бери. Это меньшее, что я могу для вас сделать. Вы были закрыты пятьдесят дней, а я государственный служащий, и все это время получал зарплату».