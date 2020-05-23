Установите приложение 1.1.1.1, чтобы всегда читать полную версию сайта «Хартия-97» на своем андроиде
- 23.05.2020, 21:34
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Вся правда о ситуации с коронавирусом только на нашем сайте.
Власти пытаются спрятать правду о реальном количестве зараженных и умерших от коронавируса в стране, усилив блокировку нашего сайта.
Приложение Intra больше не помогает обходить блокировку «Хартии-97».
Чтобы всегда читать полную версию «Хартии-97», смотреть и писать комментарии на сайте, установите на смартфон (типа андроид) новейшую версию приложения 1.1.1.1. Это займет у вас всего несколько минут.
1. Зайдите в Play Маркет (Google Play) https://play.google.com/ и введите в строку поиска: 1.1.1.1. Нажмите на иконку приложения.
После этого откроется страница программы в Google Play.
2. Нажмите на кнопку Install или Установить (в зависимости от языковой версии). Приложение скачается и загрузится автоматически в течение нескольких минут. Приложение бесплатное.
3. Найдите иконку 1.1.1.1 среди установленных на вашем смартфоне приложений и нажмите на нее. Приложение запустится. В окне, которое откроется после запуска, нажмите "Начать".
4. В следующем окне нажмите кнопку «Готово».
5. После этого приложение предложит вам создать ваш профиль VPN. Нажмите кнопку «Принять».
6. В следующем окне передвиньте ползунок возле слова «Отключено» вправо.
7. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Установить профиль VPN».
8. Во всплывающем окне нажмите «ОК».
9. Читайте сайт «Хартия-97» в вашем браузере
Чтобы вам было удобнее устанавливать приложение 1.1.1.1, читая нашу инструкцию, привлеките всех членов вашей семьи.
Всю правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси вы можете узнать только на Charter97.org.
Желаем удачи! :)