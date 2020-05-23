Психологи рассказали о пользе ругани 23.05.2020, 21:42

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Матерные слова повышают переносимость боли.

Причина этого не ясна до конца, но однозначно не связана со звучанием этих слов — выкрикивание созвучных выдуманных ругательств такого эффекта не дает.

Выкрикивание бранных слов повышает болевой порог и выносливость, выяснили британские психологи из Кильского университета. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology, передает gazeta.ru.

Более ранние эксперименты уже показывали, что использование бранных слов может давать болеутоляющий эффект. В этой работе исследователи также предложили испытуемым использовать схожие по звучанию выдуманные слова, чтобы сравнить результат.

По одной из гипотез, грубая ругань позволяет снизить боль за счет возбуждения вегетативной нервной системы благодаря высвобождению эмоций.

Кроме распространенного ругательства fuck исследователи велели испытуемым также выкрикивать выдуманные слова fouch и twizpipe. Для исследования они отобрали 92 добровольцев, средний возраст которых составил 27 лет. Они должны были погрузить одну руку в ледяную воду температурой около 3-5 градусов и выкрикивать одно из слов — настоящее ругательство или одно из двух выдуманных. В процессе испытуемые должны были сообщить, когда почувствуют боль, и вытащить руку, когда боль станет невыносимой.

Похожий дизайн исследования использовался и в других исследованиях связи нецензурной брани и болевого порога.

Результаты выкрикивания мата оказались предсказуемыми — это повышало болевой порог испытуемых.

А вот выдуманные слова, к удивлению ученых, не оказали никакого влияния ни на него, ни на переносимость боли в целом.

Впрочем, объяснение этому есть, отмечают они.

«Хотя не до конца понятно, как бранные слова обретают свою силу, есть предположение, что они усваиваются еще в детстве, и поэтому во время ругани срабатывает некий условный рефлекс, способствующий выбросу эмоций, — пишут авторы. — Поэтому слова fouch и twizpipe, хотя и были созвучны с бранными, не давали эффекта — он связан не со звучанием слов, а с иными факторами».

Также ученые попросили участников эксперимента оценить все три слова с точки зрения юмора, вызываемых эмоций и отвлечения внимания. Однако значимой разницы в результатах не оказалось.

«Хотя ругань оценивалась как отвлекающая сильнее, чем выдуманные слова, уровень отвлечения не был связан с эффектом облегчения боли, — уточняют исследователи. — Отвлекающий эффект, возможно, не играет роли для объяснения обезболивающего воздействия».

Таким образом, заключают они, исследование подтвердило положительное влияние брани на болевой порог, однако причины этого все так же остаются не до конца понятны. Также они подчеркивают, что не изучали разницу между эмоциями во время выкрикивания того или иного слова. В будущем они предлагают оценить как положительные, так и отрицательные эмоции, возникающие в процессе выкрикивания нецензурных слов.