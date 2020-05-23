В разгар эпидемии брестских детей зазывают в школьные лагеря 23.05.2020, 21:50

Это происходит по всему городу.

Мы сегодня уже писали о том, что администрация Московского района Бреста зазывает детей в школьные лагеря в разгар эпидемии. Как оказалось, это происходит по всему городу, пишет телеграм-канал «Баста!».

«В Ленинском районе Бреста также планомерно идет кампания по открытию детских лагерей как дневного, так и круглосуточного пребывания, - пишет читатель. - Опрос среди родителей школы №32 идет уже давно. Много заявлений на сегодняшний день, особенно из начальных классов.

При этом, как минимум, один сотрудник школы, с которым большинство других учителей могли иметь контакты, болеет коронавирусом.

Некоторые родители, увидев, как проводится дезинфекция в школе, перестали отпускать детей на занятия».

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