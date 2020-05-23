Врач из Барановичей: Мест в обеих городских больницах больше нет, все заложили 23.05.2020, 22:26

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Фото: TASS

Теперь барановичские медики возят больных COVID-19 в кожно-венерический диспансер и в онкологию.

Врач скорой помощи из Барановичей, рассказал телеграм-канала “Баста!” о ситуации в городе и нескольких случаях, произошедших во время его дежурства.

"Забрали мужчину средних лет с улицы Коммунистической, - говорит он. - Первый день - высокая температура, ломота в ногах, сильные боли. Женщину с болью в груди забрали с улицы Машерова, 54. Еще один вызов – женщина с улицы 50-летия ВЛКСМ, боли в груди и температура.

Всю смену приходится использовать средства индивидуальной защиты.

Многие люди сами добираются до приемного покоя больницы, не дожидаясь приезда скорой, а уже от приемного мы потом развозим. Вчера из приемного покоя 1-й городской больницы транспортировали пациента с пневмонией в отделение онкологии, потом - второго, ему понадобился кислород, так как больной был уже тяжелый.

Мест в обеих городских больницах больше нет, все заложили. Теперь возим в кожно-венерический диспансер и в онкологию".

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