«Баста!»: Эпидемия коронавируса в Минске не утихает 23.05.2020, 22:22

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«Скорые» ездят по всей столице.

Эпидемия коронавируса в Минске не утихает. Читатели телеграм-канала “Баста!” сообщают о новых адресах, по которым выявлены очаги заражения. Медики регулярно приезжают туда, чтобы проверить состояние жильцов, находящихся на самоизоляции. Некоторых из них госпитализируют.

Фото сделаны сегодня во второй половине дня по адресам: Есенина, 79, 107, Жудро, 12, Каролинсакая, 14, Коласа, 50/2, Куйбышева, 95, Ложинская, 16, Лопатина, 6, Мавра, 28, Одинцова, 69.

Полную карту очагов заражения в Минске можно посмотреть по ссылке.

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