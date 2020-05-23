закрыть
23 мая 2020, суббота, 23:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Баста!»: Эпидемия коронавируса в Минске не утихает

  • 23.05.2020, 22:22
  • 2,075
«Баста!»: Эпидемия коронавируса в Минске не утихает

«Скорые» ездят по всей столице.

Эпидемия коронавируса в Минске не утихает. Читатели телеграм-канала “Баста!” сообщают о новых адресах, по которым выявлены очаги заражения. Медики регулярно приезжают туда, чтобы проверить состояние жильцов, находящихся на самоизоляции. Некоторых из них госпитализируют.

Фото сделаны сегодня во второй половине дня по адресам: Есенина, 79, 107, Жудро, 12, Каролинсакая, 14, Коласа, 50/2, Куйбышева, 95, Ложинская, 16, Лопатина, 6, Мавра, 28, Одинцова, 69.

Полную карту очагов заражения в Минске можно посмотреть по ссылке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Ковровые бомбардировки
Ковровые бомбардировки Ирина Халип
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников