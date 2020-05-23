«Прописали антибиотики и отправили домой лечиться» 1 23.05.2020, 22:17

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Белоруска месяц не могла добиться теста на COVID-19 для своей мамы, а потом заболела сама.

Минчанка месяц не могла добиться теста на Covid-19 для своей пожилой мамы, а потом заболела сама. Диагноз – левосторонняя пневмония, сейчас она ожидает результата повторного теста на коронавирус, пишет телеграм-канал “Баста!”.

"У меня заболела мама, - рассказывает она. - У нее не было температуры, был немножко насморк, кашель, слабость сильная. Сразу она не поехала в поликлинику, не вызывала врача. Когда ей стало лучше, она сама поехала к врачу, чтобы её послушали, сделали анализ на Covid-19, потому что у нее стали уже вкусовые ощущения пропадать. Она - пожилой человек, 75 лет.

Повезли ее в поликлинику, там послушали, посмотрели, поставили диагноз бронхит, но не стали брать анализ на коронавирус. Мы настаивали, но нам отказали, мол флюорография никакой пневмонии не показала, поэтому ничего больше не проверяли. Прописали антибиотики и отправили домой лечиться.

Через месяц, 10 мая у меня резко упала температура, болела спина. 12 мая стало ломать кости. Я позвонила в поликлинику и записалась на всякий случай к участковому врачу, узнала, как действовать, если поднимется температура. 12 мая вечером резко стала подниматься температура, за полтора часа до 38.2. И на следующий день 13 мая я пошла в отдельный инфекционный кабинет, принимающий с температурой и предположительными признаками Сovid-19.

В поликлинике возле кабинета отсидела огромную очередь, часа два. Наконец, зашла, рассказала все мои симптомы, попросила мне померять сатурацию, врач вообще не понимал, чего я хочу, в итоге я сама увидела прибор, сама померила, показатели были более-менее нормальные. Она меня послушала и отправила делать флюорографию. Я настояла, чтобы меня отправили на снимок, мне написали направление на следующий день.

Когда я сделала снимок, увидела описание: левосторонняя пневмония. При этом боли у меня были справа. Я слышала, что если пневмония на фоне Covid-19, то она двухсторонняя, поэтому настаивала на КТ.

Я пришла снова к врачу, меня послушали, написали список лекарств. Прописали два антибиотика одновременно и амброксол от кашля. И сделали мазок на Covid-19.

Тест я сдавала 14 мая. Результаты были только 20 мая, отрицательные. Через 10 дней мне нужно сдать повторный тест.

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