Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике 1 24.05.2020, 8:08

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Диктатор провел встречу по вопросам ядерного оружия.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын впервые за последние три недели появился в публичном пространстве.

Как сообщает агентство Reuters, правитель КНДР провел военную встречу для обсуждения новой политики по «укреплению ядерного потенциала страны».

«На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Перед этим правитель КНДР не появлялся на публике до 1 мая, когда участвовал в мероприятии на заводе по производству удобрений в Сунчхоне. До этого не было известно о его участии в мероприятиях 20 дней.

Исчезновение северокорейского правителя произошло в апреле на фоне пандемии коронавируса.

В СМИ появились слухи о его тяжелом заболевании или смерти. Японские журналисты говорили, что Ким Чен Ын находится «в вегетативном состоянии», а американские — что правитель КНДР неудачно перенес операцию.

Подозрения о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына появились в СМИ после того, как 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена.