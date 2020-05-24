«Подход властей считаю идиотским»: как эпидемия COVID-19 охватила минский микрорайон 24.05.2020, 8:20

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В половине домов на одной улице – зараженные или контакты первого уровня.

Из восьми домов на улице в четырех – зараженные или контакты первого уровня. Как эпидемия коронавируса охватила минский микрорайон, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«В микрорайоне Чкаловский в Октябрьском районе Минска первый случай инфицирования был еще в начале марта в так называемом «банковском доме» на улице Могилевской, 8, - пишет читатель канала. - Меры со стороны 3-й поликлиники никакие не принимались, хотя обязаны были предупредить о начале вспышки в микрорайоне.

Далее в апреле пошла волна: улицы Воронянского, Жуковского и Бакинская. Из восьми домов на улице в четырех имеются или инфицированные или контакты первого уровня.

Отслеживаю ситуацию с вирусом с января, то есть со времени начала эпидемии в Китае, соответственно сделал определенные выводы о развитии ситуации с пандемией. Подход властей к решению серьезнейших проблем, стоящих перед обществом и государством в настоящий момент считаю идиотским».

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