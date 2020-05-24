«Я реально думала, что умираю, и рыдала в трубку своей семье» 24.05.2020, 8:47

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Дневник молодой девушки с тяжелой формой коронавируса.

Косметолог из Москвы Ирина Шаварина переболела коронавирусом в тяжелой форме.

С первого дня болезни она вела дневник и подробно записывала все симптомы. Дневник девушка опубликовала в «Фейсбуке»:

29 апреля

Первые симптомы появились под маскировкой обычной простуды: сопли, слабость, ломота. Лечить стала как знаю, как умею: противовирусные, ингаляции, жаропонижающие порошки и народные методы: молоко с медом и даже собачьим жиром натирались. Была уверена, что это простое ОРВИ. Накануне я вернулась из Питера, где несколько дней провела с друзьями.

1 мая

Сопли потекли рекой и была слабость такая, как будто я перепахала все поля в ближайшем Подмосковье. Пропал вкус и запах всего чего можно. Температура 37-38.

2 мая

Я уже не могу самостоятельно встать с кровати. Болит все тело, особенно коленные и локтевые суставы. Ноги отекли. Появился кашель и одышка. Температура 37-38.

3 мая

Прибавилась страшная жажда. Хочется выпить бочку воды, а сил совсем нет.

4 мая

Начался сильный кашель, который доходит до рвоты. Плюс отдышка и голова словно перестала работать. Я говорю очень медленно. Поняла, что пора звонить врачам в поликлинику. В 13.30 пришла молодая доктор, которая выписала мне 14-дневный карантин и дала арбидол. Легкие не прослушала, давление не померила, про температуру я сама сказала, что 37-38. Она взяла мазок на коронавирус и открыла больничный.

В 21:00 у меня уже не было сил вставать, речь была как с озвучки смешных мультиков, температура 38. Я решила вызвать скорую. Диспетчера очень насторожила моя речь и в 23:00 у моей постели уже стояла прекрасная врач неотложной помощи города Москвы, которая сделала все манипуляции. Она сразу сказала, что это коронавирус и мы поехали на КТ легких.

В 23.00 прибыли в 36 поликлинику в Марьино. Мне сделали КТ – поражение обоих легких 50%. Сказали ждать. Силы теряла с каждой секундой. Помню, что захотела в туалет и все! Я отключилась. Очнулась уже на кислороде в палате ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» имени Семашко» что в Люблино.

5 мая

Проснулась от того, что надо мной стоят врачи в белых одеяниях как космонавты: проверяют давление, делают сатурацию, измеряют температуру. Самые страшный дни с 4 по 6 мая. Что чувствуешь? Ты задыхаешься, не можешь говорить, так как у тебя болят легкие и появляется страшная отдышка, боли в грудной клетке, головная боль такая, что кетанал и кетарол - это просто ерунда: не помогают. Плюс боли в глазных яблоках, невозможно ими двигать. И, конечно, бешеный страх смерти и паника. Я рыдала в трубку своей семье. Я реально думала, что я умираю и мне было так страшно, что я еще столько не увидела, не узнала, не сделала…