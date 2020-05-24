Врач-пульмонолог рассказал о новых парадоксах COVID-19 24.05.2020, 8:54

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Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков

Как болезнь ведет себя по отношению к аллергикам и астматикам?

В начале эпидемии многие медицинские эксперты предупреждали: люди с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), скорее всего, входят в группу повышенного риска. Для них угроза заражения коронавирусом и развития тяжелых форм болезни может быть особенно высока. Однако сейчас о подтверждении таких опасений не слышно. Действительно ли SARS-CoV-2 оказался «гуманным» по отношению к астматикам? Почему так происходит? И чего можно ожидать людям с аллергическими реакциями, ведь приближается пик цветения растений-аллергенов, а коронавирус пока, судя по всему, уходить не собирается.

Обо всем этом журналисты kp.ru поговорили с врачом-пульмонологом, доктором медицинских наук, профессором РАН, заведующим кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Кириллом Зыковым.

ОЧЕРЕДНАЯ ЗАГАДКА SARS-CoV-2

- Кирилл Алексеевич, давайте расставим точки над i: люди с бронхиальной астмой и ХОБЛ все-таки входят в группу повышенного риска во время эпидемии COVID или нет?

- Существуют данные, что наличие астмы увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, но убедительных научных доказательств этому нет. На практике сейчас мы видим весьма немного тяжелых обострений астмы или ХОБЛ при коронавирусной инфекции. Это неожиданная особенность действия коронавируса. В большинстве случаев, пациентам с такими заболеваниями достаточно своих привычных карманных ингаляторов и дополнительные препараты не требуются.

- Известно ли, почему коронавирус оказался таким гуманным к больным астмой?

- Есть несколько гипотез. Дело в том, что одна из особенностей коронавирусной инфекции заключается в том, что у многих пациентов в крови снижается количество клеток эозинофилов (это разновидность иммунных клеток лейкоцитов. - Ред.). В то же время у людей с астмой и ХОБЛ один из драйверов обострений как раз повышение эозинофилов. А при коронавирусной инфекции снижение количества эозинофилов связано с тяжелым течением инфекции. Но при этом коронавирус, в каком-то смысле, может снижать риск обострений таких заболеваний, как астма.

При многих других ОРВИ мы видим тяжелые обострения у пациентов с астмой и ХОБЛ. Поэтому мы опасались, что при COVID будет та же картина. Но этого не произошло.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН КОВИД ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

- Уже началось активное цветение растений, грядет обострение аллергических заболеваний. Что может ждать аллергиков во время коронавирусной эпидемии? Может быть, как и для пациентов астмой, вирус даже сыграет положительную роль?

- Пока мы этого не знаем, но теоретически и такое не исключено. Вирус таит еще немало загадок для ученых и врачей.

С другой стороны, есть и вероятность обострения аллергических патологий. Сейчас мы действительно входим в пик цветения и посмотрим, как будут развиваться события.

Хорошая новость в том, что сегодня нет никаких сложностей в диагностике — врачи отлично различают аллергические состояния и коронавирусную инфекцию. Клиническая картина этих двух патологий различается в достаточной степени. Главный момент, на который хотелось бы обратить внимание: пациентам, которые получают поддерживающую терапию по поводу аллергопатологии, астмы, ХОБЛ, ни в коем случае нельзя прерывать прием своих препаратов, опасаясь коронавируса. В первую очередь я говорю об ингаляционных глюкокортикостероидах. Любые изменения терапии необходимо согласовывать с лечащим врачом. В целом, на данный момент говорить о повышенных рисках для аллергиков не приходится.

ВАЖНО

Не заражайте близких

- На практике мы сейчас стали сталкиваться с тем, что люди с бронхиальной астмой, ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) начинают самостоятельно переходить на небулайзеры. Потому что думают, что так они улучшат эффективность лечения своей основной болезни и защиту от коронавируса, - рассказывает профессор Зыков. - На самом деле поступать так крайне нежелательно.

Дело в том, что если человек инфицирован коронавирусом, при ингаляции в воздухе будет образовываться аэрозоль, высоко насыщенный вирусными частицами. Когда пациент пользуется небулайзером, не будучи в изолированном боксе, вирусные элементы распространяются на значительную дистанцию в большом объеме. Те, кто находится вокруг, в том же помещении, подвергаются очень высокому риску заражения!

Поэтому во избежание причинения вреда своим домочадцам, членам семьи, постарайтесь не переходить на небулайзеры без крайней нужды. Продолжайте пользоваться карманными ингаляторами, призывают врачи-пульмонологи.