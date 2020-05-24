«Ночью страшно, тихо, нет людей»: как выглядит белорусско-польская граница во время эпидемии 24.05.2020, 8:59

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Фото: Милана Харитонова /«Белсат»

Репортаж с одного из самых популярных в прошлом погранпереходов.

Более двух месяцев назад все соседи Беларуси закрыли свои границы. «Белсат» побывал на одном из самых популярных пограничных переходов между Польшей и Беларусью.

Через международный пограничный пункт пропуска «Брест» каждый день сотнями шли машины и автобусы в обе стороны. Суббота была особым днем – на «Варшавке», как ее называют в народе, было носа не вбить. Десятки автобусов на шоп-туры, сотни туристов на «закупы» и работу в Польшу, нелегальные перевозчики топлива и сигарет – как белорусы, так и поляки. На них всех отлично работала пограничная инфраструктура – магазины, кафе, банки, сигаретные киоски.

Фото: Милана Харитонова /«Белсат»

15 марта, в день, когда из-за коронавируса Польша закрыла границу, здесь случилась настоящая трагедия, в одно мгновение жизнь перехода остановилась.

– Тишина – очень страшно, ночью здесь нет почти никого, сейчас хоть птицы поют, но когда границу закрыли, была мертвая тишина, вообще мало народу двигается. Магазины здесь все закрыты, банк закрыт. Когда закрыли границу, уменьшилось количество людей, количество страховых полисов. Валюта практически полностью исчезла у нас, только за внутренними видами страхования люди приезжают из города по старой привычке, помнят нас еще, что мы целые сутки работаем. Надеемся, что все это закончится быстро, – говорит в разговоре с «Белсатом» Надежда, работница «Белгосстраха».

Фото: Милана Харитонова /«Белсат»

Закрылся банк, кафе, магазины и даже туалет, а автомат со снеками стоит пустой. За полтора часа пребывания у границы в сторону Польши проехали два автомобиля, один с польскими номерами, один с белорусскими. Со стороны Польши въехал автобус, в котором был только водитель. Табачные киоски до пандемии раньше работали 24 часа, сейчас некоторые закрылись, а некоторые перешли на график работы с 9 до 21.

– После закрытия границ мы закрылись, открылись через две недели, но нет продаж и практически нет людей, – говорит продавщица в местной «Табакерке».

Фото: Милана Харитонова /«Белсат»

На этой неделе, после ослабления мер карантина в Польше, в сторону Варшавы могут выезжать студенты. 22 мая с брестского вокзала отправился первый после долгого перерыва регулярный рейс Брест–Бяла-Подляска.

Фото: Милана Харитонова /«Белсат»