Ученые: Тунгусский метеорит мог улететь обратно в космос 7 24.05.2020, 9:14

13,716

Физики выдвинули удивительную теорию.

30 июня в Тунгуске на севере Сибири произошел вошедший в историю взрыв. По мощности он в сотню раз обошел сброшенную на Хиросиму бомбу. Волна повалила более 80 миллионов деревьев и опустошила область площадью в 2 000 км2. Как бы то ни было, указаний на причину инцидента практически не было. Даже кратера, который бы обозначил место падения метеорита, пишет Futura-Sciences.

Разве астероид не мог взорваться в атмосфере? Так уже было в феврале 2013 года в Челябинске, но тогда на Земле были найдены его фрагменты. В Тунгуске же не нашли ничего. Ни малейшего следа.

Для объяснения этого факта специалисты красноярского Института физики выдвинули удивительную теорию: ни один фрагмент вызвавшего инцидент астероида не был найден, потому что тот… не взорвался.

Гипотеза соответствует фактам

Инцидент в Тунгуске мог быть вызван астероидом, который зашел в земную атмосферу, а затем вновь отправился в космическое пространство. Примерно так, как это наблюдалось в Юте и Вайоминге в 1972 году: тогда через верхние слои атмосферы прошло небесное тело размером с грузовик.

Тунгусский метеорит был почти 200 метров в диаметре и прошел вдоль поверхности нашей планеты дистанцию примерно в 3 000 км, приблизившись к поверхности на 10-15 км в нижней точке траектории на невероятной скорости в 20 км/с. Во время полета он потерял половину массы, то есть не менее 30 миллионов тонн.

При приближении к Земле испарение достигло такого уровня, что формирование высокотемпературной плазмы создало похожую на взрыв ударную волну. Ее ощутили практически по всему миру: в Великобритании, США и даже в Индонезии. Возникшие в эпицентре явления пожары могли быть вызваны повышением температуры астероида до более чем 10.000 °C на минимальной высоте.